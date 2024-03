Caos razzismo | bufera in Liga | scatta la denuncia all’arbitro

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 19 marzo 2024) Ancora polemiche in Spagna per quanto riguarda i casi dinegli stadi. Stavolta nel mirino delle critiche c’è anche l’arbitro. La piaga delall’interno del mondo del calcio è ancora molto persistente e anche in questi giorni non sono di certo mancate le discussioni. In Italia è ormai nota a tutti lavenutasi a creare in occasione della sfida tra Inter e Napoli di domenica scorsa, con Juan Jesus che ha accusato Francesco Acerbi di avergli detto una frase razzista. Nella giornata di ieri la situazione non si è di certo placata e il centrale nerazzurro, escluso dal ritiro della Nazionale, ha affermato di non aver detto nulla di razzista nei confronti del brasiliano, che ha però replicato attaccando l’ex Lazio. Non sono giorni sereni, però, nemmeno in Spagna, dove ad essere ancora una volta protagonista è il Real ...