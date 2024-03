Cancro ai polmoni | individuato il punto debole | è nel ‘motore’ che lo fa crescere

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Unnel 'motore' che failai. Un tallone d'Achille da colpire, che potrebbe diventare un bersaglio per trattamenti più efficaci. Lo ha identificato un team di scienziati del Regno Unito in un'interfaccia cruciale per una proteina che guida l'avanzare del tumore. Si tratta di Egfr (recettore per