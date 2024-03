“Campo largo” | tra veti e defezioni ora si rischia l’effetto domino

(Di martedì 19 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiDi settimana in settimana, di annuncio in annuncio, la colazione di centrosinistra a lavoro da almeno un anno per costruire l’alternativa al sindaco uscente Gianluca Festa, è arrivata a meno di tre mesi dall’appuntamento con le urne, senza essere ancora riuscita a trovare un candidato sindaco. Almeno dopo il “no grazie” ricevuto dall’avvocato Benny Di Maio dopo pochi giorni dall’ufficializzazione del suo nome, ufficialmente per ragioni di salute. Ed ecco un altro momento di stasi, poi i tanti i nomi che da diverse settimane si sono rincorsi, e negli ambiti del centrosinistra dati come candidati certi da annunciare entro il fine settimana, e poi dopo quello ancora, e così discorrendo. Il nuovo orizzonte temporale indicato dalla colazione per l’ennesimo annuncio è, manco a dirlo, questo fine settimana, previa una riunione attesa per venerdi. Intanto però il ...

