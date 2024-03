(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - Un eventole dedicato alla Viae aid'Italia e d'Europa con un ricco programma di50per tutte le età, mostre, incontri, talk, approfondimenti, progetti per le scuole, laboratori per bambini, spettacoli e concerti, mercati, camminate guidate alla scoperta del territorio. E' la quarta edizione del '', in programma dal 11 al 14 aprile, organizzato dal Comune diin collaborazione con l'Associazione Europea Vie Francigene (Aevf), con il patrocinio dell'Università di Parma, della Diocesi die con il contributo di Destinazione Turistica Emilia. Ilviene presentato stamattina al Palazzo ...

Roma, allarme bomba al ministero della cultura: evacuato il palazzo - Allarme bomba nella sede del ministero della cultura al collegio romano mentre si stava svolgendo un incontro con gli operatori di settore della danza alla presenza del sottosegretario ...ilmessaggero

Cammini, cultura e spiritualità, oltre 50 eventi per il 'Francigena Fidenza Festival' - Un evento culturale dedicato alla Via Francigena e ai Cammini d’Italia e d’Europa con un ricco programma di oltre 50 eventi per tutte le età, mostre, incontri, talk, approfondimenti, progetti per le s ...adnkronos

CamminaChiavenna 2024: alla scoperta dei sentieri e delle tradizioni - Chiavenna, Cittaslow nel cuore delle Alpi, già designata per definire le linee guida del turismo outdoor, ha il piacere di invitare tutti gli appassionati camminatori o amanti della montagna a trascor ...primalavaltellina