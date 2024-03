Camion si ribalta sul lungomare di Ostia e s’incastra nella scogliera | ferito l’autista

Pubblicato il 19 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Un camion si è ribalta to oggi sulla scogliera su cui si lavora a Ostia , davanti alla spiaggia sul litorale di Roma. Dalle 7 di questa mattina, i Vigili ... (dayitalianews)

L’allarme alla sala operativa dei Vigili del fuoco è scattato alle 7 di questa mattina per un incidente che ha coinvolto un camion . I soccorritori si sono precipitati in piazzale Magellano a Ostia ... (ilcorrieredellacitta)

Giornata nera sulla Pontina, doppio incidente a poca distanza l’uno dall’altro. In questo momento la strada è chiusa in direzione sud: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Sono ore complicate ... (ilcorrieredellacitta)