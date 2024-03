Camila Giorgi | a Miami tira vento di passione | “Mi dà tanto”

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 19 marzo 2024), se c’è quella c’è tutto: la dichiarazione inaspettata della tennista azzurra ci fa ben sperare. Più volte si è ipotizzato che fosse lì lì per appendere la racchetta al chiodo e congedarsi una volta per tutte. Pensiero che invece, a quanto pare, non l’ha mai sfiorata. Molto semplicemente,ha imparato che è importante, in certi casi, fermarsi e prendere fiato. Soprattutto quando, come nel suo caso, non c’è più molto da perdere.(LaPresse) – ilveggente.itLa tennista azzurra, sebbene dimostri molti meno anni di quelli che ha, ha spento 32 candeline nello scorso mese di dicembre. Non gioca più assiduamente come faceva un tempo, quindi, perché i problemi fisici, proprio alla luce di ciò, sembrano essere aumentati. Preferisce dosare bene i suoi ...