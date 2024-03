(Di martedì 19 marzo 2024) Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche di, il 19enneadlo scorso 16 marzo. Il giovane, di origine leccese, si era trasferito in Olanda per...

Cameriere italiano di 19 anni trovato morto ad Amsterdam, Alessio Giannaccari era scomparso da sabato: giallo sulle cause, aperta inchiesta - Sono terminate nel peggiore dei modi le ricerche di Alessio Giannaccari, il 19enne italiano scomparso ad Amsterdam lo scorso 16 marzo. Il giovane, di origine leccese, si era trasferito in Olanda per..leggo

