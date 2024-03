Calciomercato | Vranckx potrebbe tornare in Italia

(Di martedì 19 marzo 2024)Serie A: l’ex rossonero Aster, attualmente al Wolfsburg,in, ci sono due squadre L’ex centrocampista del Milanin Serie A. Il belga ha un accordo fino al 30 giugno del 2025 e probabilmente finirà sul mercato, come riportato da TMW. Il giocatore, che era stato seguito a novembre anche dal Milan, piace ad alcuni clubni chero provare, nella prossima sessione di mercato, a riportarlo in Serie A. Tra le squadre più interessate ci sono Lazio e Napoli.

