Calciomercato – Milan e Napoli in lotta per questi quattro attaccanti

Baiocchini: “I difensori sono rimasti a Milanello, ottima news per Pioli” - In esclusiva su Sky Sport 24 durante 'Il Calcio è servito' ha parlato il noto giornalista Emanuele Baiocchini che sui rossoneri ha detto: "Sono 13 i nazionali del Milan in giro per il mondo, così come ...ilmilanista

Personaggi: vai alla sezione - Perché questo non è più il mondo del calcio che conosceva Zlatan ... Cardinale una sfilza lunga così di consegne nell'ambito delle quali muoversi. Un po' Milan, un po' RedBird perché, come ha detto il ...gazzetta

Rivoluzione in difesa, il Milan ha scelto: ecco il nuovo centrale - Il Milan in estate si regalerà un nuovo difensore centrale da affiancare a Matteo Gabbia, Fikayo Tomori e Malick Thiaw ...calciomercato