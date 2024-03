Calciomercato Milan | chi si salva e chi no dei giocatori in prestito per l’Europa

(Di martedì 19 marzo 2024) Tanti idelmandati inin giro per. Ma chi ha fatto meglio e chi peggio? Scopriamolo insieme Ilha mandato un’intera squadra e qualcosa in più inin giro perin questa stagione. Sono in totale 15, infatti, i calciatori di proprietà rossonera che hanno preso strade diverse per avere la possibilità di esprimersi con continuità tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri. Possiamo fare una rapida carrellata di nomi e vedere chi sta facendo bene e chi meno altrove. Charles De Ketelaere sta dimostrando di essere un giocatore importante all’Atalanta (6 goal e 6 assist in campionato), malgrado il suo primo anno alnon sia andato secondo le previsioni. Che dire poi di Daniel Maldini, il ...

