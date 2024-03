Calciomercato Juventus | Zirkzee in bianconero? La situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 19 marzo 2024) Josuhasarà sicuramente uno dei pezzi più pregiati delestivo. Ecco qual è sarà il suo futuro Il Bologna si coccola, in attesa di una super proposta per pensare di cederlo. I rossoblu dovranno vedersela con una folta concorrenza di squadre, sia italiane che estere, interessate all’olandese. Come riportato dal Corriere dello Sport, la valutazione felsinea è di minimo 40 milioni di euro che andranno a salire in una vera e propria asta. In primissima fila c’è il Milan, insieme alla, con il Bayern Monaco che rimane vigile.