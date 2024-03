Calciomercato Juventus | mezzala cercasi | nomi supersonici

(Di martedì 19 marzo 2024) Prestazioni altalenanti, ma sembra quasi impossibile, soprattutto con il quinto posto valevole per la prossima coppa dalle grandi orecchie, che la Vecchia Signora resti fuori dalla prossima disputa della UEFA Champions League, il torneo calcistico europeo più importante che nella prossima edizione cambierà completamente volto donando molti più soldi, oltretutto, rispetto al recentissimo passato. Con una qualificazione (quasi) in cassaforte, ildellapuò già articolarsi in vista di un’estate torrida e fondamentale. L’obiettivo dei bianconeri è quello di tornare a vincere, finalmente, uno scudetto che manca da diversi anni. Per farlo, gli uomini delle trattative dovranno reperire unadi grande livello da annettere alla rosa., sono quattro i profili ...

Joshua Zirkzee (Bologna) è un obiettivo di Calciomercato di Milan e Juventus per l'estate.

