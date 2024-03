Calciomercato Inter | rivoluzione shock in attacco | ne arrivano due!

(Di martedì 19 marzo 2024) L’eliminazione, dolorosissima, patita negli ottavi della UEFA Champions League per mano dell’Atletico Madrid, che si è imposto ai calci di rigore al Wanda Metropolitano, potrebbe portare conseguenze. La prima, quella che risultata essere più immediata, attecchirà sui conti della società meneghina che sperava di mettere a bilancio maggiori introiti dalla campagna europea, soprattutto dopo aver vinto 1-0 il primo tempo di una sfida lunga centottanta minuti che dalle parti di Milano credevano di poter superare. I quarti di finale sono evaporati, invece, dal dischetto portando Beppe Marotta a una riflessione attenta sulla rosa nerazzurra del prossimo futuro: ildell’dovrebbe salutare due attaccanti (forse tre?) annettendo al parco calciatori altrettanti, nuovi, calciatori., ...

Cds: "Era meglio se Acerbi fosse stato zitto. Poteva parlare prima con l'Inter" - Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non sono state certo utili le dichiarazioni rilasciate dallo stesso Francesco Acerbi al rientro a Milano. Sceso dal treno, ha trovato un ...tuttonapoli

Il Giorno sicuro: “Inter, appare scontatissima questa conferma per il 2024/25” - L’attacco dell’Inter per lastagione 2024-2025 ha già due punti fermi, a meno di clamorosi eventi: resta da capire chi completerà il reparto ...fcinter1908

CDS - L'Inter pensa a Jack Raspadori come sostituto di Lautaro Martinez, i dettagli - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter avrebbe messo nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli: "Non solo Zielinski che si trasferirà a fine stagione a parametro zero. P ...napolimagazine