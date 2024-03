Calcio Serie D Una striscia da undici Mister Parlato si gode la sua Folgore

(Di martedì 19 marzo 2024) Una “furiosa“ decina di minuti (scarsa) basta allaCaratese per cancellare via la Casatese che era passata in vantaggio sudi rigore a inizio ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. Gomez la sblocca, ma la differenza la fanno poi i cambi (quindi la qualità dei sostituti e la lunghezza della rosa) e la tattica, ma anche la migliore condizione dei brianzoli che alzano ancora i ritmi man mano che ci si avvicina al 90’ segnando tre reti tra il 70’ e il 79’ (e mancandone almeno un paio) con Bright, Arpino e Barranco. Dopo due pareggi, latorna al successo infilando quindi l’undicesimo risultato utile consecutivo in questo girone di ritorno. E l’analisi di Carmineparte proprio da qui nella sua analisi del 3-1 di domenica pomeriggio. "Questavuole dire moltissimo ...

