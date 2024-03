Calcio Prima Categoria | il racconto della 24^ giornata dei gironi B e C

(Di martedì 19 marzo 2024) Il Sassoferrato Genga prova lafuga, grazie al pari tra Real Cameranese e Montemarciano. Un super Braconi trascina il Borgo Minonna con una tripletta. Torna alla vittoria lo Staffolo. Nel girone C la Cingolana SF perde in casa contro la Passatempese VALLESINA, 19 marzo 2024 – Il Sassoferrato Genga davanti e dietro tutti quanti. Si potrebbe riassumere così, revisionando il celebre coro di Felice Centofanti, la 24^diche si è giocata tra sabato e domenica scorsi, 16 e 17 marzo. I sentinati di Ricci, infatti, battono la Labor e provano lafuga verso la vittoria del girone B, approfittando del pari tra Real Cameranese e Montemarciano. Oltre al pareggio del “Montenovo”, altre quattro sfide sono finite in parità, ovvero Filottranese-Olimpia Marzocca, ...

Ex Proc. FIGC: "Acerbi sarà squalificato, la sentenza di Pisa-Chievo del 2001 parla chiaro" - Si tratta di una sentenza della Corte Federale di appello a sezioni unite – una sorta di corte di Cassazione del Calcio - del 5 maggio 2021 sull'episodio di offesa razzista durante la partita ...tuttonapoli

Hazard è pronto a tornare in campo: "Non voglio assomigliare a Peppa Pig!" - Mi manca un po' il Calcio, soprattutto stare con i ragazzi nello spogliatoio ... Hazard, la passione per la birra e come si tiene in forma Prima di smettere, aveva dichiarato che era: "Tempo di ...corrieredellosport

Celle di San Vito offre la panchina del suo Real a Giovanni Floris: accetterà - Il noto conduttore televisivo sta già studiando da allenatore: Rtl 102.5 ha chiamato la sindaca del paese foggiano che ha detto di essere felicissima se decidesse di accettare la squadra della squadra ...gazzetta