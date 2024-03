Calcio Napoli | Juan Jesus replica ad Acerbi | “Non ci sto | ecco cosa mi ha detto”

(Di martedì 19 marzo 2024) Il difensore deltorna a parlare del caso scoppiato nel corso della sfida contro l’Inter, rilanciando le accuse nei confronti del collega, che aveva negato tutto. “mi ha‘vai via nero, sei solo un negro’. In seguito alla mia protesta con l’arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto

Osimhen salta il doppio impegno con la Nigeria: le sue condizioni, spunta l'entità dell'infortunio - Ultime notizie SSC Napoli - Arriva la sosta di campionato per gli impegni delle nazionali e servirà anche per recuperare al meglio Victor Osimhen, che dopo il forfait con l’Inter salterà pure la Nazio ...msn

Acerbi-Juan Jesus, Pistocchi durissimo. Forgione: "Il doppio della pena per la viltà" - La vicenda Juan Jesus-Acerbi ha scosso il mondo del Calcio italiano. Maurizio Pistocchi ha così commentato sui social. "Di questa sporca faccenda, alla fine, rimarrà solo la brutta figura. Sul campo l ...areanapoli

Lega infuriata con Acerbi, è atteso in Procura Federale insieme a Juan Jesus - Juan Jesus dirà tutto questo anche nei prossimi giorni, in Procura federale, perché la Figc ha aperto un procedimento: no, ora per il difensore del Napoli non è più una questione di che si apre e si ...areanapoli