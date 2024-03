Calcio Giovanile | Perignano supera anche Pontassieve 1 - 2 e sale a 50 punti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024) Pisa 19 marzo 2024 – Il terzo weekend di marzo regala soddisfazioni alle società pisane nei campionati giovanili regionali toscani. Juniores Nazionale. Mobilieri Ponsacco e Cenaia non hanno giocato per la sosta. Nel prossimo turno Mobilieri Ponsacco attesi a Pontedera per il derby, mentre a Cenaia arriva il Figline.Juniores regionali Elite. Il Fratrescompie un’altra impresa e vince 1 – 2 sul campo del(Mariani e Venturin a segno). La quindicesima vittoria stagionale porta i rossoblù a quota cinquanta, da soli, con tre di vantaggio sulla Lastrigiana a quattro giornate dalla fine del massimo campionato regionaletoscano. Adesso ci sarà una lunga sosta prima di ricevere allo Stadio Matteoli il San Giuliano per un derby testa-coda. Quest’ultimo ha battuto l’Atletico Piombino (1 – 0, ...