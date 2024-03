Calcio Giovanile | Monteserra e Pisa Ovest sognano | Salivoli e Bellaria ci credono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 19 marzo 2024)19 marzo 2024 – Risultati importanti nei campionati provinciali per le squadrene impegnate anche nelle province di Lucca e Livorno.Lene a Lucca. Nella categoria Juniores, due vittorie, un pareggio ed tre sconfitte per le nostre squadre. Il Forcoli cala il poker contro il Castelfranco: 4 – 0. Vince anche la Pecciolese contro la Folgore Segromigno (3 – 2). Ponte delle Origini sconfitto di misura a Pieve Fosciana (1 – 0) e Ponsacco travolto 4 – 0 in trasferta sul campo della capolista Pietrasanta. Il San Frediano pareggia 2 – 2 sul campo del San Macario Oltreserchio. Nella categoria Allievi il Perignano vince il derby contro il Migliarino Vecchiano per 2 – 0 (doppietta di Ghimenti) e sale a quarantadue punti in classifica, a meno nove dalla capolista Real Academy Lucca. Nella categoria Giovanissimi B di Merito il ...