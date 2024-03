Calcio Eccellenza La Leon vince ancora e adesso vede la vetta E l’Ardor ne fa dodici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Domenica “movimentata“ in. Due i temi. Laa un passo dellae la dozzina di gol messa a segno dalLazzate ai giovanissimi dell’Accademia Vittuone, squadra già in “dismissione” da mesi e ampiamente retrocessa da tempo. I gialloblù, come si suol dire, non si fermano, spingono praticamente fino alla fine e ne fanno 12 di gol (a 1) e se non è un record per la categoria, poco ci manca. A segno con una doppietta Giangaspero, Pedrabissi, Deodato, Fogal e Benedetti, a cui si aggiungono le reti di Silla e Duchini. Ma quel che conta è cheè quarta, in piena corsa per i playoff. L’altra squadra del plotoncino da sei brianzole in piena corsa ma perre è, appunto, lache ne fa tre al ...