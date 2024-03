Calcio | Cirillo su Osvaldo | “Le sue parole mi hanno fatto ricordare quando nei suoi panni c’ero io”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 19 marzo 2024) L'ex giocatore a La Ragione Pablo Daniel, ex calciatore dell’Inter e della Roma, ha dichiarato di soffrire da tempo di depressione e di sentirsi "disperato".checolpito e ferito anche Bruno, anche lui ex giocatore in serie A con Inter, Reggina e Siena, oggi osservatore per un’agenzia di procuratori. "Quelle