Calcio | Cirillo su Osvaldo | “Le sue parole mi hanno fatto ricordare quando nei suoi panni c’ero io”

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 19 marzo 2024) (Adnkronos) – Pablo Daniel, ex calciatore dell’Inter e della Roma, ha dichiarato di soffrire da tempo di depressione e di sentirsi “disperato”.checolpito e ferito anche Bruno, anche lui ex giocatore in serie A con Inter, Reggina e Siena, oggi osservatore per un’agenzia di procuratori. “Quellemitoccato il cuore, per qualche istante mitornare indietro nel temponeidiio. Solo chi ha vissuto momenti del genere può capire”, racconta a La Ragione. La depressione ha coltonel 2015, pochi mesi dopo la fine della sua carriera da calciatore,alla soglia dei ...