Calcio a cinque Il Russi cade contro il Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) Un ottimonon sfrutta al meglio tutte le occasioni e2-1 colche, così, si qualifica aritmeticamente per i playoff. I felsinei chiudono il primo tempo in vantaggio 1-0 per la rete di Jander nel finale. Nella ripresa pareggia Cianciulli ma a 7’ Ansaloni segna il gol decisivo. Per i ravennati la strada per la post season è in salita: per il 5° posto si deve vincereBuldog e History Roma sperando che il Potenza Picena non vinca con Reggio. Risultati serie A2, girone B (20ª giornata): H. Roma-R. Fabrica 3-2, Grosseto-P. Picena 4-4, Buldog-Dozzese 5-4, Prato-R. Emilia 1-0, Bfc-2-1. Riposa: Ternana. Classifica: Ternana 47; R. Emilia 36; Bfc 33; Dozzese 31; P. Picena 28;23; H. Roma 20; Buldog 19; Prato 17; R. Fabrica 16; Grosseto 15. u.b.