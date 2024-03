Calcio a 5 serie c Forlì | una striscia di 5 risultati utili

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024)C1. Buon pareggio in trasferta delOleodinamica, al quinto risultato utile consecutivo, sul campo del Sassuolo. Il 4-4 dei biancorossi, in casa della terza in classifica, è firmato da Vittozzi, Di Maio, Salvatore e dell’eterno capitan Cangini Greggi. Questi gli altri verdetti della 21ª giornata: Baraccaluga Piacenza-Montale Rangone Modena 4-4, Rimini-Rossoblù Imolese 3-5, Villafontana Medicina-Aposa Bologna 8-3, X Martiri Ferrara-Mernap Faenza 2-5, Equipo Crevalcore-DueG Parma 1-7. Classifica: Mernap Faenza 53; Villafontana Medicina 48; Sassuolo 40; X Martiri Ferrara 37; Equipo Crevalcore 32,Oleodinamica Forlivese 29; Baraccaluga Piacenza 26; Aposa Bologna 24; DueG Parma 22; Rossoblù Imolese 19; Montale Rangone Modena 18; Rimini 9.C2. Nella 18ª giornata Santa Sofia-Inedit Rimini 8-6 (2 ...