Cade dal terrazzo di casa a Grottazzolina a Fermo e muore a 15 anni | possibile incidente | comunità sotto choc

Basket, la Virtus Cade anche a Kaunas. Terzo ko consecutivo in Eurolega per Bologna - Si complica il cammino europeo della Virtus Bologna. Terza sconfitta consecutiva in Eurolega per la squadra di Banchi, che Cade malamente sul campo dello Zalgiris Kaunas per 96-81. Un ko che lascia la ...oasport

Ragazzo di 15 anne Cade dal terrazzo e muore - Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto dal tetto-terrazzo della sua abitazione a Grottazzolina (Ascoli Piceno). Il corpo senza vita è stato rinvenuto nella mattina di martedì 18 marzo sul ...ansa

Eurolega, la Virtus Bologna Cade a Kaunas 96-81 - Alla Zalgirio Arena la formazione di Luca Banchi tiene botta per quasi 30’ poi cede ai lituani di Trichieri. Venerdì la sfida a Belgrado con la Stella Rossa ...ilrestodelcarlino