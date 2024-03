C maschile Nulla da fare per il Colombiera contro il Cus

(Di martedì 19 marzo 2024) Cus Genova 30 (25-14; 25-17; 25-14) CUS GENOVA: Archetti, Cassone, Gobbi, Luciani, Merlet, Merlo, Nebbia, Shmilli, Tomà, libero Rampa. All. Schembri VOLLEY: Carli, Castagna, Cecchieri, Franceschini, Iacopini, Morselli, Sinagra, Pellegrini, Raineri, Tosi, libero Capone. All. Carli Arbitri: Bozomo e Auditore GENOVA – La capolista non ha perde un colpo e a farne le spese è stato il Volleyche torna da Genova senza punti. "Nel primo parziale – spiega coach Carli – abbiamo giocato punto su punto, ma da metà set il Cus Genova ha saputo imporsi agevolmente. La stessa situazione si è rpetuta anche nelle altre due frazioni di gara. Ho ruotato tutta la rosa a disposizione e provato alcune soluzioni in previsione dell’importante sfida del prossimo weekendl’Imperia". ...

