C femminile playoff Ceparana piega la Lanfranchi al tie-break Partenza a singhiozzo | poi la rimonta

(Di martedì 19 marzo 2024) Futura3 Vasco2 (22-25; 25-23; 25-20; 23-25; 15-10) FUTURA: Barletta, Battistini, Carbone, D’Ascoli, Morghen, Parentini, Rapalli, Rossi, libero Pascucci. All. Simoncini, vice Cozzani. VASCO: Banzato, Bozzano, Brignoli, Brutti, Coppa, Giordano, Klippl, Ugo, Patierno e Barri liberi All. Pontacolone. Arbitri: Piazza e Barcellone.– Seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche per il Futura, con un risultato che non rispecchia l’andamento della gara. Nel primo set buonadelle ponentine che con un gioco ordinato hanno ragione delle locali, complici anche le 7 battute sbagliate. Nel secondo parziale le padrone di casa migliorano nel servizio e trovano punti al centro, dove le avversarie hanno faticato a contenere gli ...

