Butti Lega Serie A | “Derby Milan-Inter di lunedì? Ce lo ha chiesto …”

Butti: "Calendario ha favorito l'Inter sul Milan Certe situazioni dipendono da esigenze televisive" - Nella giornata di domani la Lega Serie A ufficializzerà la data del derby di ritorno della madonnina: polemica da parte dei tifosi nerazzurri. In casa Inter si inizia già a fare i conti con… Leggi ...informazione

Butti (Serie A): "Il Milan ci ha chiesto di spostare il derby al lunedì" - Andrea Butti, Head of Competitions and Operations della Serie A e ... E ancora: "Per aiutare Roma e Milan che giocano in Europa le loro partite devono andare di lunedì. La Lega non ha preconcetto e ...tuttojuve

Milan Inter, Butti spiega: «Il derby di lunedì L’hanno chiesto i rossoneri per questo motivo» - Milan Inter, Butti spiega: «Il derby di lunedì L’hanno chiesto i rossoneri per questo motivo». Le dichiarazioni sulla data del match Uno dei responsabili della gestione del calendario della Lega Seri ...milannews24