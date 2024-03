Busto Arsizio | inaugurato il parco intitolato a Emanuela Loi | la poliziotta della scorta di Borsellino morì a 24 anni

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 –stamattina il nuovonel rione San GiuseppeLoi, la giovane, componentedi Paolo, morta nella strage di via d’Amelio. Presenti alla cerimonia gli alunni delle scuole Crespi e Prandina che hanno dedicato alla giovane agente alcune letture. Durante la cerimonia il sindaco Emanuele Antonelli ha letto commosso la lettera inviata all’amministrazione comunale dalla nipoteche porta il nomezia,Loi. “Non avendo avuto la possibilità di essere presente di persona ci tengo a far sentire la mia vicinanza con questa lettera ...

Anche quest’anno i giovani del progetto "Diamoci una mano" in occasione della Pasqua vogliono essere portatori di speranza e gioia per tutte le persone che purtroppo stanno vivendo momenti ... (ilgiorno)

Volkswagen Polo 1.0 TSI Life nuova a Busto Arsizio - Prezzo promozionale subordinato all'acquisto con formula finanziaria che ti permette di ottenere su questo veicolo uno sconto extra di € 1000 rispetto al normale prezzo di vendita di € 23900. Chiamaci ...automoto

Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG Style nuova a Busto Arsizio - Annuncio vendita Volkswagen Polo 1.0 TSI DSG Style nuova a Busto Arsizio, Varese nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...automoto

Starting Six: semifinali di Champions e beach volley in primo piano - Sesto appuntamento con il format dedicato al volley nazionale ed internazionale. L'A1 ha vissuto la penultima della Regular Season, Milano e Conegliano in Turchia per le semifinali di ritorno, Marta M ...tuttosport