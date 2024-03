Buffy | Pedro Pascal | Mi ha salvato la vita | sul conto avevo solo 7 dollari

(Di martedì 19 marzo 2024) L'attore, tra i più richiesti a Hollywood in questo momento, ricorda i difficili inizi della sua carriera Oggiè uno degli attori più richiesti a Hollywood, dopo aver raggiunto la notorietà grazie a show come Narcos, The Mandalorian e The Last of Us, ma gli inizi della sua carriera sono stati difficili, con l'attore che ha ringraziato- L'ammazzavampiri per avergli "la"., che interpreterà Reed Richards nel prossimo reboot dei Fantastici 4 del MCU, a quei tempi aveva meno di 7sul suoin banca e stava pensando di abbandonare la carriera di attore in favore di qualcosa di più stabile. Fortunatamente, ha tenuto duro e ora si trova …

