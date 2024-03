BTp indicizzato | record europeo di domanda a 41 miliardi?

Borse, banche e oil lanciano Milano (+0,9%) sopra quota 34.000. St scivola con i chip - Future in calo in Europa, mentre è al via la due giorni di riunione della Fed e nel giorno in cui la Banca del Giappone ha interrotto la sua politica ...ilsole24ore

MEF, collocati 5 miliardi di euro del nuovo BTP€i a 10 anni - (Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i risultati dell'emissione della prima tranche del nuovo BTP€i a 10 anni – indicizzato all'inflazione dell'area euro, con ...teleborsa

Borsa chiusura 19 marzo: Piazza Affari per la prima volta sopra quota 34 mila e pieno di ordini per il nuovo Btp decennale - Per la prima volta il Ftse Mib supera stabilmente la soglia psicologica dei 34 mila punti grazie alle banche, a Iveco e all'Eni - Vendite soprattutto su Stm ...firstonline.info