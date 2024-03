Brasile | Dengue senza freni | verso i 2 milioni di casi A San Paolo insetticidi dai droni

(Di martedì 19 marzo 2024) Roma, 19 marzo 2024 – Continua apparentemente inarrestabile la marcia dellain. In meno di tre mesi il record diin un anno è stato polverizzato, con la curva dei contagi che ora viaggiai 2. Finora, il gigante sudamericano ha registrato 1.889.206probabili, ha riferito il ministero della Salute, il numero più alto dal 2000. La cifra è 4 volte il numero didisegnalati nello stesso periodo del 2023. Il precedente record disi registrò nel 2015 (1.688.688 nell'anno), mentre il 2023 è stato il terzo anno peggiore (1.658.816). Quanto ai decessi, sono 561 quelli confermati (1.094 in tutto il 2023). Dieci Stati brasiliani hanno già dichiarato lo stato di ...

