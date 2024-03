Braccio di Ferro | film in live-action in arrivo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 19 marzo 2024) Ildidiè in fase di sviluppo da parte di Chernin Entertainment e King Features.ditorna sul grande schermo. L'iconico marinaio e mangiatore di spinaci, apparso per la prima volta nelle strisce a fumetti alla fine degli anni Venti, sarà il protagonista di un nuovodi Chernin Entertainment e King Features. Il progetto, attualmente in fase di sviluppo come lungometraggio a grande budget, ha coinvolto lo sceneggiatore Michael Caleo (Sexy Beast, I Soprano). Si tratta della prima rivisitazione indel personaggio dopo ildel 1980 Popeye -di, con ...