Borsa | Milano sale con l' Europa in attesa della Fed | bene Eni

(Di martedì 19 marzo 2024) Giornata positiva per le Borse europee inriunioneFed, dalla quale gli operatori sperano di ricevere segnali chiari su un possibile inizio del programma di taglio dei tassi a partire da giugno. Inl'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,95% a 34.262 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,88% a quota 36.414. Ha fatto poco meglio Madrid, che è salita di un punto percentuale, seguita da Amsterdam (+0,7%) e Parigi, in rialzo dello 0,6%. Più caute Francoforte (+0,3%) e Londra, cresciuta dello 0,2% finale. Sostanziale calma sul mercato dei titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in lieve aumento: il differenziale ha chiuso la seduta a 125 punti base rispetto ai 123 dell'avvio e un rendimento del prodotto del Tesoro al 3,69%. Con gli ...

Kering: stima -10% vendite in I trimestre 2024, pesa calo Gucci - Per il marchio di punta previsto -20% su base comparabile (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - Il colosso francese del lusso Kering prevede un calo delle vendite di "circa il 10%" nel ...borsaitaliana

Borsa: l'Europa conclude in positivo, Madrid +1% - (ANSA) - Milano, 19 MAR - Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Madrid che è salita di un punto percentuale, seguita da Amsterdam (+0,7%) e ...notizie.tiscali