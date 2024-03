Borsa | l' Europa conclude in positivo | Madrid +1%

(Di martedì 19 marzo 2024) Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: lamigliore è stata quella diche è salita di un punto percentuale, seguita da Amsterdam (+0,7%) e Parigi, in rialzo dello 0,6%. Più caute Francoforte (+0,3%) e Londra, cresciuta dello 0,2% finale.

tornano gli acquisti sulle Borse in Europa dopo l'indicazione di ottimismo data dallo Zew. Francoforte sale dello 0,35%, Parigi dello 0,4%, Amsterdam dello 0,39%, Madrid dello 0,36% e Milano dello ... (quotidiano)

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in rialzo: la Borsa migliore è stata quella di Madrid che è salita di un punto percentuale, seguita da Amsterdam (+0,7%) e Parigi, in rialzo dello 0,6%. ... (quotidiano)

Borsa: banche e oil lanciano Milano (+0,9%) sopra 34mila, St scivola con i chip -2- - (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - Ancora una seduta di vendite, dunque, per St che gia' alla vigilia aveva terminato le contrattazioni in rosso a causa dello stacco della cedola ...borsaitaliana

Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,95% - (ANSA) - MILANO, 19 MAR - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,95% a 34.262 punti. (ANSA).notizie.tiscali

Farolfi (FdI): Borsa in volata, ma stabilità del sistema Italia - Da tempo lo spread si è assestato su livelli più che contenuti e anche la Borsa di Milano risente di tale andamento ... In 3 emissioni abbiamo raggiunto 53 miliardi di euro a dimostrazione della ...ravennawebtv