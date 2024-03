Boom di rifiuti abbandonati in paese A raccoglierli ci pensano i ragazzini

(Di martedì 19 marzo 2024) Oltre cento volontari, tra cui 90, armati di guanti, sacchi, pinze, rastrelli e pale, domenica hanno ripulito Guardamiglio. La 27esima Giornata ecologica delè stata organizzata dalla Commissione Ecologia del Comune, in collaborazione con: alunni delle scuole, Associazione dilettantistica Pescatori Guardamiglio, cacciatori, oratorio, Protezione Civile. Hanno lavorato cinque gruppi, partiti dall’oratorio, che, a bordo di mezzi, hanno ripulito: i laghetti del Miglio e delle Canne, il canale Ancona, via San Bernardino e la salita dell’argine, Cascina Cannette e Valloria. E in ogni luogo ripulito, sono stati posizionati una serie di sassi, colorati e abbelliti, per l’occasione, proprio dai. Un segno del loro passaggio e buon cuore nei confronti dell’ambiente. Una quantità enorme di...

