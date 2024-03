Bonus psicologo Toscana | domande fino al 31 maggio 2024

(Di martedì 19 marzo 2024) Firenze, 19 marzo– Secondo il recente studio dell'Ordine degli psicologi della. condotto tra i suoi iscritti in collaborazione con il Laboratorio di psicometria dell'Università degli Studi di Firenze, è emerso un aumento del ricorso alla psicoterapia, del 44% da parte dei giovani adulti e del 31% da parte di preadolescenti e adolescenti. Per questo l'Ordine plaude, oltre che allodi base, a strumenti quali il, che è stato confermato anche per il 2023. Chi, l'anno scorso, ha fatto delle sedute di psicoterapia, può infatti ottenere il contributo che può arrivaread un massimo di 1.500 euro. Lepossono essere presentate all'Inps – tramite il sito o il Contact center -al 31...

