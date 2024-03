(Di martedì 19 marzo 2024)avrebbe ordinato a un alto deputato di ottenerefalsificati sulle vaccinazioni contro il-19 per sé e per sua figlia, 13 anni.

Bolsonaro è accusato di aver falsificato i documenti per il vaccino Covid: ora rischia il carcere - Bolsonaro avrebbe ordinato a un alto deputato di ottenere documenti falsificati sulle vaccinazioni contro il Covid-19 per sé e per sua figlia, 13 anni ...fanpage

E’ morto il direttore generale della Fiorentina Joe Barone - Domenica scorsa era stato colpito da un malore a Bergamo dove si trovava per la partita della sua squadra contro l’Atalanta, poi rinviata ...giornaletrentino

L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato accusato in un’indagine sulla falsificazione di certificati vaccinali - Jair Bolsonaro, presidente del Brasile dal 2019 al 2023, è stato accusato assieme ad altre 16 persone di associazione a delinquere e inserimento di dati falsi in un sistema pubblico. Secondo ...ilpost