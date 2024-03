Bologna ricorda Marco Biagi | “Una persona che ha dato la vita per il nostro Paese”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 - "Quella di oggi è una data che deve essere nella storia della città, nel cuore dei bolognesi, delle italiane e degli italiani.è un cittadino che ha onorato il proprio lavoro e le istituzioni. Purtroppo è stato lasciato solo e noi oggi non possiamo lasciare sola la sua famiglia e il suo ricordo. Siamo qui tutti insieme, lo abbiamoto in consiglio comunale, ogni anno lo facciamo con tante iniziative. È unache hala propriaper ile in questo modo lo dobbiamore”. Così il sindaco Matteo Lepore dopo aver deposto una corona di fiori nella piazzetta intitolata al giuslavorista ucciso dalle Nuove brigate rosse il 19 marzo di 22 anni fa in via ...