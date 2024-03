Bologna Fc | Posch è diventato papà | ecco il nome del figlio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 19 marzo 2024), 19 marzo 2024 – Stefan. Il difensore dele la sua dolce metà Lena (con la quale si è recentemente sposato in Austria) hanno avuto un maschietto, Romeo. Ad annunciarlo è stata la coppia ieri sera su Instagram. “Il nostro bambino perfetto – Romeo”, si legge in un post con il neonato stretto tra le mani dei genitori. Il tutto alla vigilia della festa del, che contribuirà a rendere la giornata diancora più speciale. Niente Empoli La notizia dell’imminente nascita era nell’aria, vista l’assenza del calciatore a Empoli per assistere la moglie durante il parto. Tra i messaggi di benvenuto al piccolo sui social, anche quelli del: l’account ufficiale del club ha scritto infatti “Baby rossoblù” ...