Bolletta dell’acqua in crescita nel 2023 | Frosinone la più cara | convenienza Molise

(Di martedì 19 marzo 2024) Lacresce a vista d’occhio nel, con cifre ben al di sopra rispetto al 2022 e addirittura in aumento di oltre il 17,7% rispetto agli ultimi cinque anni. È il dato che viene evidenziato nel XIX Rapporto sul servizio idrico integrato, a cura dell’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva, diffuso in occasione della Giornata mondiale. Una rilevazione che evidenzia come nella spesa media a famiglia è cresciuta del 4% rispetto al 2022, con una media stimata di 478 euro. Un dato che però, come vedremo, in alcune città della Penisola viene largamente superata o in altri casi tenuta lontana con bollette al di sotto di quella cifra.salata nelI numeri contenuti nel XIX Rapporto sul ...