Bollate | Villa Arconati riapre al pubblico | perché vale la pena visitarla

(Di martedì 19 marzo 2024) La "regia" di Castellazzoalper una nuova stagione di visite guidate e grandi eventi. Domenica 24 marzo, in coincidenza con la prima domenica dopo l'equinozio di primavera, data che segna il passaggio dal freddo dell'inverno allo sbocciare del maestoso giardino,di Castellazzo dile porte con qualche novità. Quest’anno per la prima volta in assoluto apre all’Appartamento dedicato alle Stagioni che si trova nell'ala sud-est del piano nobile. Si tratta di quattro sale con una decorazione di eleganti stucchi incorniciati da dorature, che raccontano i miti e le divinità classiche legate alle Stagioni. La Camera della Primavera, sulla cui volta si libra Flora, con una cornucopia carica di foglie ...