Blocca l’autobus Atac a Roma e minaccia l’autista | “Se riparti ti ammazzo”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 19 marzo 2024) Massimiliano C., 51 anni, dovrà rispondere delle accuse di lesioni e interruzione di pubblico servizio. Stando a quanto emerso dagli accertamenti, alle spalle ha numerosi precedenti per spaccio e detenzione di droga. E non è escluso che al momento dei fatti fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.