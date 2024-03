Blinken | tutta Gaza ha problemi sicurezza alimentare acuta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) L'intera popolazione dista vivendo "gravi livelli di in": è l'allarme lanciato dal segretario di Stato americano Antony, sottolineando l'urgenza di aumentare la consegna di aiuti umanitari nel territorio palestinese. "Secondo la misura più rispettata di queste cose, il 100% della popolazione disi trova a livelli gravi di in. Questa è la prima volta che un'intera popolazione è stata classificata in questo modo", ha dettoin una conferenza stampa nelle Filippine dove è in visita ufficiale, prima di partire per Arabia Saudita ed Egitto.