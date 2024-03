Blinken | grave crisi alimentare a Gaza

(Di martedì 19 marzo 2024) 9.50 Tutta la popolazione divive "gravi livelli d'insicurezzaacuta". Così il Segretario di Stato Usa, prima di partire per Egitto ed Arabia Saudita. E' urgente aumentare la consegna di aiuti umanitari nel territorio palestinese, sottolinea. "Secondo la misura più rispettata di queste situazioni,il 100% della popolazione diè a gravi livelli d'insicurezzaacuta.E' la prima volta che un'intera popolazione è stata classificata in questo modo".

