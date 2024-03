Biden a Netanyahu | “Evitare l’invasione di Rafah” Ma Tel Aviv tira dritto

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 19 marzo 2024) Washington, 19 marzo 2024 – “Oggi ho parlato nuovamente con il Primo Ministrodegli ultimi sviluppi in Israele e Gaza. Ho affermato ancora che Israele ha il diritto di perseguire Hamas, un gruppo di terroristi responsabile del peggior massacro contro il popolo ebraico dai tempi dell’Olocausto. E ho ribadito la necessità di un cessate il fuoco immediato come parte di un accordo per la liberazione degli ostaggi, della durata di diverse settimane, in modo da poter riportare gli ostaggi a casa e aumentare gli aiuti ai civili a Gaza”. E’ quanto scrive su X (ex-Twitter) il presidente degli Stati Uniti Joe, dopo il colloquio con il premier israeliano Benjamin. Poi ha aggiunto:”Ho chiesto al Primo Ministro di inviare una squadra a Washington per discutere di come colpire Hamas senza una vasta operazione di terra a ...