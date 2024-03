Bicicletta giù dai Murazzi ferì studente | una condanna a 10 e 8 mesi Il padre della vittima | “Non ho visto pentimento”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) I tre minorenni erano stati giànel settembre del 2023, oggi sono stati inflitti 10 anni e 8di carcere per tentato omicidio al diciannovenne accusato di avere scagliato una bici elettrica dalla balaustra deidel Po a Torino ferendo in maniera gravissima unouniversitario siciliano. L’episodio è del gennaio 2023. Il processo è stato celebrato con il rito abbreviato. All’imputato, che si è scusato per il gesto, sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. I responsabili del gesto furono fermati l’8 febbraio dai carabinieri. “La cosa che fa più male è che non abbiamo riscontratoda parte di nessuno. Per il resto rispettiamo la sentenza” ha detto Giuseppe Glorioso, il papà. “Spero che la ...