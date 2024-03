Berrettini | hai detto niente | un tesoro in valigia

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 19 marzo 2024)lascia l’Arizona con una consapevolezza preziosissima: non era semplice, ma lui ci è riuscito alla grande. Avrebbe potuto vincere, certo. Il fatto che non ci sia riuscito non significa, comunque, che il primo torneo dopo 7 mesi non sia andato addirittura meglio di ogni più rosea aspettativa. Matteoè tornato e ha fatto boom, in tutti i sensi. È esploso il suo dritto, è esploso il suo servizio. Ed è esplosa anche la sua voglia, evidentemente repressa troppo a lungo, di giocare e di divertire il suo pubblico. Matteo(LaPresse) – ilveggente.itPoco importa perciò, in fin dei conti, che lo scettro di re di Phoenix sia andato a Nuno Borges e non al campione romano. Non si può dire di certo che il finalista di Wimbledon 2021 non ce l’abbia messa tutta, anzi. Ha asfaltato 4 francesi in rapida successione, 2 dei ...