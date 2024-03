Benedizione pasquale a scuola | ci sarà | ma dopo la fine delle lezioni Gli studenti iscritti si ritroveranno nello spiazzo esterno

La vicenda della " benedizione pasquale negata" agli alunni di un istituto comprensivo in provincia di Cesena scatena la polemica. A dare fuoco alle polveri è una nota di Fratelli d'Italia, che ... (orizzontescuola)

Polemiche in provincia di Cesena per la decisione della dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di negare al parroco il permesso di celebrare la tradizionale benedizione pasquale in occasione ... (orizzontescuola)