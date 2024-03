Belgioioso | lite a coltellate e bottigliate in piazza | due giovani feriti | uno è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024)(Pavia), 19 marzo 2024 - Dueaccoltellati nelladavanti al castello di. E' successo nel pomeriggio di oggi, martedì 19 marzo, verso le 16. Sull'episodio violento sono in corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di individuare i responsabili. Si tratterebbe di altri due, pare sudamericani, che probabilmente abitano nella zona e che dopo l'accaduto sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine. Non sono chiari i motivi dellasfociata in aggressione, avvenuta in pieno giorno nellatra il bar e un barber shop, dal quale sembra che i due ragazzi aggrediti fossero appena usciti, in base ad alcune testimonianze raccolte sul posto appena ...