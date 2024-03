Battisti promosso al Sisco di Ancona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 19 marzo 2024) Tre anni in Valtellina, sempre con incarichi di primo piano, come capo di Gabinetto e della Digos, da due anni invece dirigente della Squadra Mobile a tempo pieno. Ora, dopo l’ennesima, brillante operazione con i suoi uomini, quella che ha smantellato l’organizzazione albanese di spaccio di cocaina radicata a Livigno con legami con la mafia di Skutari, il dottor Niccolòsi appresta a lasciare la questura di Sondrio per un nuovo incarico., infatti, andrà a dirigere il(Sezioni investigative del servizio centrale operativo) di. Al suo posto arriva un commissario capo da Imperia, specializzato in immigrazione. "Curerò solo le indagini di criminalità organizzata di tutte le Squadra Mobile delle Marche che sono 5. E farò da raccordo con lo Sco", ha confidato in questi giorni ai suoi stretti ...